Зростає ймовірність не скласти іспити: дослідження показало, як покарання дітей за помилки впливає на результати навчання

Фізичні покарання можуть призвести до нижчих оцінок підлітків у школі, а також на 33% підвищують ризиковану поведінку, включаючи булінг. Про це свідчать дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL).

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Вчені вивчили вплив фізичних покарань серед 19 000 дітей, народжених у Великій Британії між 2000 і 2002 роками у віці 3-7 років, розповідає ВВС. Науковці закликали заборонити ляпаси в Англії та Північній Ірландії, як це зробили у Шотландії та Уельсі.

Міністерство освіти Англії заявило, що уряд не планує змінювати закон про побиття, але безпека та благополуччя дітей є пріоритетом. Згідно з дослідженням, ляпаси не допомагають дітям, і всі виявлені наслідки призвели до шкідливого результату. Всього було досліджено дані 7559 учнів, які складали шкільний випускний іспит (GCSE).

У тих, хто отримував ляпаса, ймовірність не набрати п'ять прохідних балів (A*-C) на рівні GCSE, включаючи англійську мову та математику, зросла на 5,7%.

Дослідники сподіваються, що побиття у Британії припиняться, щоб діти мали такий самий захист від фізичного насильства, як і дорослі. Вони вважають, для того, щоб діти розуміли правила суспільства та навчилися поводитися морально та добре, потрібні межі, які мають бути підкріплені.

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Шотландія стала першою частиною Великої Британії, яка заборонила фізичні покарання дітей віком до 16 років ще у 2020 році. Уельс наслідував цей приклад у 2022 році, але в Північній Ірландії та Англії це досі законно.

Дехто стверджує, що заборона забезпечить підліткам юридичний захист від нападів, тоді як інші вважають, що це може криміналізувати батьків.

Згідно з дослідженням, кожна п'ята 10-річна дитина зазнавала фізичних покарань під час моніторингу у 2021 році, тоді як матері з вищим рівнем освіти рідше застосовували фізичні покарання.

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