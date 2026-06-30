Физические наказания могут привести к снижению успеваемости подростков в школе, а также на 33% повышают риск рискованного поведения, включая буллинг. Об этом свидетельствуют исследования Университетского колледжа Лондона (UCL).

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Ученые изучили влияние физических наказаний седи 19 000 детей, родившихся в Великобритании в период с 2000 по 2002 год, в возрасте 3-7 лет, сообщает ВВС. Ученые призвали запретить пощечины в Англии и Северной Ирландии, как это сделали в Шотландии и Уэльсе.

Министерство образования Англии заявило, что правительство не планирует вносить изменения в закон о телесных наказаниях, но безопасность и благополучие детей остаются приоритетом. Согласно исследованию, телесные наказания не помогают детям, и все выявленные последствия привели к пагубным результатам. Всего были проанализированы данные 7559 учащихся, сдававших школьный выпускной экзамен (GCSE).

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У тех, кто подвергался телесным наказаниям, вероятность не набрать пять проходных баллов (A*-C) на уровне GCSE, включая английский язык и математику, выросла на 5,7%.

Исследователи надеются, что телесные наказания в Великобритании будут прекращены, чтобы дети имели такую же защиту от физического насилия, как и взрослые. Они считают, что для того, чтобы дети понимали правила общества и научились вести себя нравственно и хорошо, нужны границы, которые должны быть подкреплены.

Шотландия стала первой частью Великобритании, которая запретила физические наказания детей в возрасте до 16 лет еще в 2020 году. Уэльс последовал этому примеру в 2022 году, но в Северной Ирландии и Англии это до сих пор законно.

Некоторые утверждают, что запрет обеспечит подросткам правовую защиту от нападений, тогда как другие считают, что это может привести к криминализации родителей.

Согласно исследованию, каждый пятый 10-летний ребенок подвергался физическим наказаниям во время мониторинга в 2021 году, тогда как матери с более высоким уровнем образования реже применяли физические наказания.

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