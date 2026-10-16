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Коли осінні канікули в Києві в 2026 році

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
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icon 2,7 т.
Коли осінні канікули в Києві в 2026 році
Коли будуть осінні канікули у 2026 році. Джерело: Freepik

У Києві навчальний рік триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027-го. І семестр розпочався 1 вересня і продовжиться до 23 грудня 2026 року, ІІ семестр – з 11 січня до 28 травня 2027-го.

Про це повідомив Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Осінні канікули рекомендовано провести з 26 жовтня до 1 листопада, зимові – з 24 грудня до 10 січня, весняні – з 22 до 28 березня. Для учнів перших класів передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого.

28 травня школи, за рекомендацією, можуть провести свято Останнього дзвоника. З 31 травня до 30 червня заклади можуть організовувати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, індивідуальні та групові консультації, проєктну діяльність, навчальні екскурсії, роботу гуртків та інші заходи в межах освітнього процесу.

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Коли осінні канікули в Києві в 2026 році

Коли у Києві будуть осінні канікули. Джерело: Freepik

Водночас директорка Департаменту освіти Олена Фіданян підкреслила, що безпека залишається найвищим пріоритетом у навчанні. 

"В умовах воєнного стану найвищим пріоритетом лишається безпека всіх учасників освітнього процесу. Тому структура навчального року та форма навчання (очна, дистанційна) можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації", – зазначила Фіданян.

Водночас відомство рекомендує школам розширювати мережу "знаннєвих гуртків", які мають допомогти учням надолужити пропущене, поглибити знання, розвивати здібності та дослідницькі навички. Ще одним важливим напрямом лишається підтримка школярів, які через повномасштабну війну вимушено перебувають за межами України. Так, у школах передбачено українознавчий компонент, спрямований на збереження національної ідентичності, зв’язку дітей із рідною мовою, культурою та історією.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що вчителька з 25-річним стажем звернулася до молодих колег через проведення уоків школярам.

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