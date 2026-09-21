Когда начнутся осенние каникулы в школах Киева в 2026 году: точные даты

В Киеве учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. I семестр начался 1 сентября и продлится до 23 декабря 2026 года, II семестр – с 11 января по 28 мая 2027 года.

Об этом сообщил Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации. Осенние каникулы рекомендуется провести с 26 октября по 1 ноября, зимние – с 24 декабря по 10 января, весенние – с 22 по 28 марта. Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

28 мая школы, по рекомендации, могут провести праздник "Последний звонок". С 31 мая по 30 июня учебные заведения могут организовывать компенсационные занятия для преодоления образовательных пробелов, индивидуальные и групповые консультации, проектную деятельность, учебные экскурсии, работу кружков и другие мероприятия в рамках образовательного процесса.

В то же время директор Департамента образования Елена Фиданян подчеркнула, что безопасность остается высшим приоритетом в образовании.

"В условиях военного положения высшим приоритетом остается безопасность всех участников образовательного процесса. Поэтому структура учебного года и форма обучения (очная, дистанционная) могут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью", – отметила Фиданян.

В то же время ведомство рекомендует школам расширять сеть "кружков знаний", которые должны помочь ученикам наверстать упущенное, углубить знания, развивать способности и исследовательские навыки. Еще одним важным направлением остается поддержка школьников, которые из-за полномасштабной войны вынуждены находиться за пределами Украины. Так, в школах предусмотрен украиноведческий компонент, направленный на сохранение национальной идентичности, связи детей с родным языком, культурой и историей.

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