Мами українських школярів поділилися, що можна приготувати на ярмарок. У закладах освіти дедалі частіше проводять благодійні акції, де діти та дорослі можуть щось придбати і таким чином підтримати Збройні сили України.

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Під дописом мами школярки у Threads користувачі мережі поділилися, що найбільше полюбляють хлопці та дівчата під час ярмарку. Так, у коментарях зазначали, що найчастіше діти купляють желе, попкорн, міні-піци, бургери. А також "розлітається" лимонад або компоти.

Багато батьків взяли собі ідеї, що приготувати на ярмарок, щоб страви сподобались школярам. До списку також додали хот-доги, сосиски в тісті, вареники, круасани з солоною начинкою, картоплю фрі, приготовану в аерогрилі, пиріжки з різними начинками та бутерброди з салом і солоним огірком.

"Желе, попкорн були топ продаж".

"Робили такі маленькі компактні бургери, розкупили ще до початку продаж. Поробки тематичні (якщо до якогось свята близько). Дуже діткам подобаються. Мʼякі іграшки маленькі".

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"Ми імбирне печиво печемо".

"Міні-піца і желе".

"Лимонади! Завжди розлітаються, скільки б не зробили. Фасую в пляшечки по 300 мл".

"Вареники, пельмені, піцу беруть добре, хот-доги, тортики".

Головні історії дня

"Нагетси розмели за секунду".

"Хот-доги та мохіто".

"Минулої осені, клас доньки вторгував найбільше грошей на шкільному ярмарку, наші фаворити це сосиски в тісті, вареники і безпрограшна лотерея, а також повітряні кульки".

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"Попкорн/желе та желейні цукерки та всякий дрібʼязок з Китаю (тату/таба-лапки і інше)".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українці поділилися курйозами в перші тижні навчання дітей і розсмішили мережу.

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