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"Діти змітають усе!" 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read2 хв
icon 336
"Діти змітають усе!" 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку
Що приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Мами українських школярів поділилися, що можна приготувати на ярмарок. У закладах освіти дедалі частіше проводять благодійні акції, де діти та дорослі можуть щось придбати і таким чином підтримати Збройні сили України.

Під дописом мами школярки у Threads користувачі мережі поділилися, що найбільше полюбляють хлопці та дівчата під час ярмарку. Так, у коментарях зазначали, що найчастіше діти купляють желе, попкорн, міні-піци, бургери. А також "розлітається" лимонад або компоти. 

''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Що приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

Багато батьків взяли собі ідеї, що приготувати на ярмарок, щоб страви сподобались школярам. До списку також додали хот-доги, сосиски в тісті, вареники, круасани з солоною начинкою, картоплю фрі, приготовану в аерогрилі, пиріжки з різними начинками та бутерброди з салом і солоним огірком. 

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''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Страви для шкільного ярмарку. Джерело: Скриншот

"Желе, попкорн були топ продаж".

"Робили такі маленькі компактні бургери, розкупили ще до початку продаж. Поробки тематичні (якщо до якогось свята близько). Дуже діткам подобаються. Мʼякі іграшки маленькі".

''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Що приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

"Ми імбирне печиво печемо".

''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Прості страви для шкільного ярмарку. Джерело: Скриншот

"Міні-піца і желе".

''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Що швидко приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

"Лимонади! Завжди розлітаються, скільки б не зробили. Фасую в пляшечки по 300 мл".

"Вареники, пельмені, піцу беруть добре, хот-доги, тортики".

''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Які страви приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

"Нагетси розмели за секунду".

"Хот-доги та мохіто".

''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Що приготувати дітям на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

"Минулої осені, клас доньки вторгував найбільше грошей на шкільному ярмарку, наші фаворити це сосиски в тісті, вареники і безпрограшна лотерея, а також повітряні кульки".

''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Які прості страви приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

"Попкорн/желе та желейні цукерки та всякий дрібʼязок з Китаю (тату/таба-лапки і інше)".

''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Попкорн на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

''Діти змітають усе!'' 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Бутерброди на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українці поділилися курйозами в перші тижні навчання дітей і розсмішили мережу.

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