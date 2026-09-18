"Дети съедят за считанные минуты!" Родители рассказали, что приготовить на школьную ярмарку: 10 интересных идей

Мамы украинских школьников поделились идеями, что можно приготовить на ярмарку. В учебных заведениях все чаще проводятся благотворительные акции, где дети и взрослые могут что-то приобрести и таким образом поддержать Вооружённые силы Украины.

Под постом мамы школьницы в Threads пользователи сети поделились тем, что больше всего нравится мальчикам и девочкам на ярмарке. Так, в комментариях отмечали, что чаще всего дети покупают желе, попкорн, мини-пиццы, бургеры. А также "разлетаются" лимонад или компоты.

Многие родители почерпнули идеи, что приготовить на ярмарку, чтобы блюда понравились школьникам. В список также добавили хот-доги, сосиски в тесте, вареники, круассаны с соленой начинкой, картошку фри, приготовленную в аэрогриле, пирожки с различными начинками и бутерброды с салом и соленым огурцом.

"Желе и попкорн были лидерами продаж".

"Делали такие маленькие компактные бургеры, раскупили еще до начала продаж. Делали тематические поделки (если приближался какой-то праздник). Детям очень нравятся. Мягкие игрушки маленькие".

"Мы печем имбирное печенье".

"Мини-пицца и желе".

"Лимонады! Всегда расходятся, сколько бы ни сделали. Разливаю в бутылочки по 300 мл".

"Вареники, пельмени, пиццу хорошо покупают, хот-доги, тортики".

"Наггетсы разобрали за секунду".

"Хот-доги и мохито".

"Прошлой осенью класс дочери собрал больше всего денег на школьной ярмарке; наши фавориты – сосиски в тесте, вареники и беспроигрышная лотерея, а также воздушные шарики".

"Попкорн, желе, желейные конфеты и всякая мелочь из Китая (тату, таба-лапки и прочее)".

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