"Діти змітають усе!" 10 безпрограшних ідей для шкільного ярмарку

Мами українських школярів поділилися, що можна приготувати на ярмарок. У закладах освіти дедалі частіше проводять благодійні акції, де діти та дорослі можуть щось придбати і таким чином підтримати Збройні сили України.

Під дописом мами школярки у Threads користувачі мережі поділилися, що найбільше полюбляють хлопці та дівчата під час ярмарку. Так, у коментарях зазначали, що найчастіше діти купляють желе, попкорн, міні-піци, бургери. А також "розлітається" лимонад або компоти.

Що приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

Багато батьків взяли собі ідеї, що приготувати на ярмарок, щоб страви сподобались школярам. До списку також додали хот-доги, сосиски в тісті, вареники, круасани з солоною начинкою, картоплю фрі, приготовану в аерогрилі, пиріжки з різними начинками та бутерброди з салом і солоним огірком.

Страви для шкільного ярмарку. Джерело: Скриншот

"Желе, попкорн були топ продаж".

"Робили такі маленькі компактні бургери, розкупили ще до початку продаж. Поробки тематичні (якщо до якогось свята близько). Дуже діткам подобаються. Мʼякі іграшки маленькі".

Що приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

"Ми імбирне печиво печемо".

Прості страви для шкільного ярмарку. Джерело: Скриншот

"Міні-піца і желе".

Що швидко приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

"Лимонади! Завжди розлітаються, скільки б не зробили. Фасую в пляшечки по 300 мл".

"Вареники, пельмені, піцу беруть добре, хот-доги, тортики".

Які страви приготувати на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

"Нагетси розмели за секунду".

"Хот-доги та мохіто".

Що приготувати дітям на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

"Минулої осені, клас доньки вторгував найбільше грошей на шкільному ярмарку, наші фаворити це сосиски в тісті, вареники і безпрограшна лотерея, а також повітряні кульки".

Які прості страви приготуват... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Попкорн/желе та желейні цукерки та всякий дрібʼязок з Китаю (тату/таба-лапки і інше)".

Попкорн на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

Бутерброди на шкільний ярмарок. Джерело: Скриншот

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