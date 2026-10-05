"Дети сметают все!" 10 беспроигрышных идей для школьной ярмарки
Что приготовить на школьную ярмарку.
Источник: Коллаж OBOZ.UA
Мамы украинских школьников поделились идеями, что можно приготовить на ярмарку. В учебных заведениях все чаще проводятся благотворительные акции, где дети и взрослые могут что-то приобрести и таким образом поддержать Вооружённые силы Украины.
Под постом мамы школьницы в Threads пользователи сети поделились тем, что больше всего нравится мальчикам и девочкам на ярмарке. Так, в комментариях отмечали, что чаще всего дети покупают желе, попкорн, мини-пиццы, бургеры. А также "разлетаются" лимонад или компоты.
Что приготовить на школьную ярмарку.
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Многие родители почерпнули идеи, что приготовить на ярмарку, чтобы блюда понравились школьникам. В список также добавили хот-доги, сосиски в тесте, вареники, круассаны с соленой начинкой, картошку фри, приготовленную в аэрогриле, пирожки с различными начинками и бутерброды с салом и соленым огурцом.
Блюда для школьной ярмарки.
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"Желе и попкорн были лидерами продаж".
"Делали такие маленькие компактные бургеры, раскупили еще до начала продаж. Делали тематические поделки (если приближался какой-то праздник). Детям очень нравятся. Мягкие игрушки маленькие".
Что приготовить на школьную ярмарку.
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"Мы печем имбирное печенье".
Простые блюда для школьной ярмарки.
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"Мини-пицца и желе".
Что быстро приготовить на школьную ярмарку.
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"Лимонады! Всегда расходятся, сколько бы ни сделали. Разливаю в бутылочки по 300 мл".
"Вареники, пельмени, пиццу хорошо покупают, хот-доги, тортики".
Какие блюда приготовить на школьную ярмарку.
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"Наггетсы разобрали за секунду".
"Хот-доги и мохито".
Что приготовить детям на школьную ярмарку.
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"Прошлой осенью класс дочери собрал больше всего денег на школьной ярмарке; наши фавориты – сосиски в тесте, вареники и беспроигрышная лотерея, а также воздушные шарики".
Какие простые блюда приготов...
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"Попкорн, желе, желейные конфеты и всякая мелочь из Китая (тату, таба-лапки и прочее)".
Попкорн на школьную ярмарку.
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Бутерброды на школьную ярмарку.
Источник: Скриншот
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы поделились курьезными историями из первых недель учебы детей и рассмешили сеть.
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