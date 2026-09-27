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Найменша школа Європи відчинила свої двері лише для одного учня. Фото і відео

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read3 хв
icon 34
Найменша школа Європи відчинила свої двері лише для одного учня. Фото і відео
Ілюстративне зображення. В Італії відкрили школу, де навчається єдина учениця

Шестирічна дівчинка Айша стала єдиною ученицею в новій школі в селі Джиностра на італійському острові Стромболі, який розташований на схилах вулкана. Поселення настільки ізольоване, що мешканці охрестили його "островом всередині острова".

Колись у селі була власна початкова школа, але вона закрилася два десятиліття тому, адже населення скоротилося приблизно до 40 мешканців. Саме тоді заклад освіти працював також заради одного школяра й цьогоріч його двері знову відчинилися для Айші. Її батьки попередили місцеву владу, що у разі відсутності доступу до навчання, вони покинуть острів, інформує Daily Mail.

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Класна кімната розташована в тіні вулкану Стромболі, відомого своїми майже постійними виверженнями. Нова школа, в якій буде один клас, запрацювала в будівлі, що належить місцевій парафії католицької церкви. Вчитель проводить індивідуальні уроки відповідно до віку учня, навчальної програми та потреб у навчанні. Невеликий простір дозволяє проводити уроки з максимальною персоналізацією.

Найменша школа Європи відчинила свої двері лише для одного учня. Фото і відео

В Італії відкрили школу для єдиної учениці

Джерело: Скриншот відео

Айша – друга учениця, яка має індивідуальну освіту у школі в Європі. Арон Андерсон, якому зараз близько 20 років, був єдиним учнем у, мабуть, найвіддаленішій початковій школі у Великій Британії. Тодішню дитину навчали у громадській школі Скерріс, що на крихітному шотландському острові Аут-Скерріс. Місцева рада платила за нього вражаючі 75 357 фунтів стерлінгів (понад 4 468 000 грн на рік). Шкільне навчання – вдвічі дорожче, ніж відправити дитину до Ітона. 

Виклики італійської системи освіти

Протягом тривалого часу Італія мала традицію забезпечення доступу до освіти в різних географічних районах, починаючи від гірських сіл і сільських територій і закінчуючи віддаленими островами. Надання підтримки закладу освіти на ізольованому острові показує, що рівність означає не лише застосування деяких стандартних політичних заходів, а й врахування специфіки громади.

Найменша школа Європи відчинила свої двері лише для одного учня. Фото і відео

В Італії запрацювала школа для єдиної учениці

Джерело: Скриншот відео

Система освіти Італії, особливо в сільській місцевості, стикається з низкою проблем, таких як демографічні зрушення, нестача вчителів, бюджетні обмеження, скорочення населення, дефіцит ресурсів, транспортні проблеми. Водночас існують деякі шляхи вирішення цих проблем, продемонстровані на прикладі Джиностри, школа у якій стала одним із найкращим прикладів того, наскільки діти можуть отримати користь від доступної освіти, незважаючи на різні труднощі. 

Найменша школа Європи відчинила свої двері лише для одного учня. Фото і відео

В Італії відкрили школу, в якій навчається лише одна учениця

Джерело: Скриншот відео

Раніше OBOZ.UA розповідав, як працює школа в Індії, де навчається лише одна учениця.

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