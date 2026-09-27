Самая маленькая школа Европы открыла свои двери только для одного ученика. Фото и видео

Шестилетняя девочка Айша стала единственной ученицей в новой школе в деревне Джиностра на итальянском острове Стромболи, расположенном на склонах вулкана. Поселение настолько изолировано, что жители прозвали его "островом внутри острова".

Когда-то в деревне была своя начальная школа, но она закрылась два десятилетия назад, поскольку население сократилось примерно до 40 человек. Именно тогда учебное заведение работало даже ради одного школьника, и в этом году его двери вновь открылись для Айши. Ее родители предупредили местные власти, что в случае отсутствия доступа к образованию они покинут остров, сообщает Daily Mail.

Классная комната расположена в тени вулкана Стромболи, известного своими почти постоянными извержениями. Новая школа, в которой будет один класс, начала работу в здании, принадлежащем местному приходу католической церкви. Учитель проводит индивидуальные занятия с учетом возраста ученика, учебной программы и потребностей в обучении. Небольшое пространство позволяет проводить занятия с максимальной персонализацией.

Айша — вторая ученица, получающая индивидуальное образование в школе в Европе. Арон Андерсон, которому сейчас около 20 лет, был единственным учеником в, пожалуй, самой отдаленной начальной школе в Великобритании. Ребенка обучали в государственной школе Скеррис, расположенной на крошечном шотландском острове Аут-Скеррис. Местный совет платил за него впечатляющие 75 357 фунтов стерлингов (более 4 468 000 грн в год). Школьное обучение – вдвое дороже, чем отправить ребенка в Итон.

Вызовы итальянской системы образования

На протяжении долгого времени в Италии существовала традиция обеспечения доступа к образованию в различных географических районах, начиная с горных деревень и сельских территорий и заканчивая отдаленными островами. Оказание поддержки учебному заведению на изолированном острове показывает, что равенство означает не только применение некоторых стандартных политических мер, но и учет специфики местного сообщества.

Система образования Италии, особенно в сельской местности, сталкивается с рядом проблем, таких как демографические изменения, нехватка учителей, бюджетные ограничения, сокращение населения, дефицит ресурсов, транспортные проблемы. В то же время существуют некоторые пути решения этих проблем, продемонстрированные на примере Джиностры, школа в которой стала одним из лучших примеров того, насколько дети могут извлечь пользу из доступного образования, несмотря на различные трудности.

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