У Міносвіти назвали регіони України, де навчальний рік почнеться дистанційно

Українські школи, які перебувають у регіонах "червоної" зони через COVID-19, розпочнуть новий навчальний рік дистанційно.

Про це повідомив в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет на брифінгу 31 серпня. Навчання традиційно почнуть 1 вересня, проте будуть враховувати епідеміологічну ситуацію в кожному регіоні.

У населених пунктах, які перебувають у "зеленій", "жовтій" та "помаранчевій" зонах, дозволяється навчання в звичайному режимі, але з чітким дотриманням санітарних норм.

А ось у "червоній" зоні передбачено тільки дистанційну форму освітнього процесу.

З 1 вересня дистанційне навчання розпочнеться у 19 зонах. До списку потрапили:

місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка й Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків і Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що школа переходить на повністю дистанційне навчання виключно в "червоній" карантинній зоні. Рішення про змішану форму навчання – коли стаціонарне навчання поєднується з дистанційним – ухвалюють самі навчальні заклади.

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