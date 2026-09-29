Коли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах України

Навчальний рік в Україні розпочався 1 вересня 2026 року та триватиме до 30 червня 2027-го згідно з рішенням Кабінету міністрів. Проте тривалість канікул та їхні дати заклади освіти мають визначати самостійно, враховуючи, зокрема, безпекові фактори.

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Згідно з оприлюдненими рекомендаціями Міністерства освіти та науки у 2026/2027 навчальному році осінні канікули орієнтовно відбудуться наприкінці жовтня і триватимуть до початку листопада. Точні дати можуть відрізнятися залежно від рішення кожної школи та регіону її розташування.

Так, у Києві рекомендовано провести осінні канікули з 26 жовтня до 1 листопада.

Заклади освіти також можуть коригувати структуру навчального року: школи можуть подовжувати зимові канікули у разі ризику блекаутів, змінювати тривалість весняних та осінніх канікул, а також проводити додаткове навчання у червні.

Нагадаємо, у школах спрощуються правила оцінювання учнів 5-9 класів. Завдяки цьому, компетентнісний підхід та академічна свобода вчителя залишаються, але частина зайвої бюрократії зникає. Відтак, більше не обовʼязково позначати в журналі групи результатів ГР1–ГР4 – учитель може використовувати таке індексування, якщо йому це зручно. До 1 жовтня МОН має оновити форму Свідоцтва досягнень для учнів 5–9 класів.

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Також усі школярі отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування, яке охоплює близько 3 млн учнів. Згідно з нормативами, виділяється близько 50 грн на день на одного учня початкових класів. Для прифронтових областей проєкт реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вчителі отримують ще +20% до зарплат з 1 вересня.

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