Рада призначила Шкарлета міністром освіти

У четвер, 17 грудня, Верховна Рада України затвердила кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти Пресслужба Міносвіти

За відповідну постанову проголосували 226 нардепів під час пленарного засідання. Трансляція велася на YouTube-каналі парламенту. Раніше Шкарлет був виконувачем обов'язків очільника Міносвіти.

Нагадаємо, на зазначену посаду він був призначений 25 червня рішенням Кабінету міністрів. Водночас Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримував його кандидатуру.

Хто такий Сергій Шкарлет?

Шкарлет – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. У 2010 році він очолив Чернігівський національний технологічний університет і став наймолодшим ректором у країні.

Показово, що Шкарлет балотувався в депутати Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів". Ба більше, в 2010 році в інтерв'ю він публічно заявив про свою підтримку нині експрезидента-утікача Віктора Януковича.

Плагіатні скандали

Нагадаємо, що ініціатива "Дисергейт" виявила в наукових роботах Шкарлета плагіат. Однак він відкинув всі звинувачення, заявивши, що посилався на статті, в яких виступав співавтором, і використовував "квадратні дужечки".

Крім того, Шкарлета запідозрили в тому, що більш ніж 25% його докторської дисертації – це інформація з російських джерел. Загалом рівень збігу в тексті з іншими роботами – майже 90%.

У запозиченні частин чужих досліджень Шкарлета звинуватив і Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Втім, чиновник запевнив, що питання про плагіат у його роботі закрите для наукової спільноти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти. За нього проголосували лише 5 із 11 представників.