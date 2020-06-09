Можливий новий глава МОН Шкарлет, у якого знайшли плагіат, займається експертизою дисертацій
Сергій Шкарлет, якого президент України Володимир Зеленський назвав одним з кандидатів в міністри освіти і науки та якого звинуватили в плагіаті, сам займається екпертизою дисертацій.
У Шкарлета, який також є ректором Чернігівського національного технологічного університету, найбільше шансів стати міністром, пише ZN.UA.
На посаду керівника експертної ради його призначила в 2016 році Лілія Гриневич, яка тоді очолювала МОН. Видання наводить скрін відповідного наказу.
"Ввести до складу Експертної ради та призначити головою Експертної ради доктора економічних наук, професора Шкарлета Сергія Миколайовича", – йдеться в наказі за підписом Гриневич.
Свою посаду Шкалет зберіг і при наступних міністрах.
Нагадаємо, вчені антіплагіатной ініціативи "Діссергейт" знайшли плагіат в наукових роботах кандидата в міністри.
Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав кандидатів на пост міністра освіти і науки, серед яких був і Сергій Шкарлет.