Можливий новий глава МОН Шкарлет, у якого знайшли плагіат, займається експертизою дисертацій

Моя Школа 09:13, 9.06.2020

Сергій Шкарлет, якого президент України Володимир Зеленський назвав одним з кандидатів в міністри освіти і науки та якого звинуватили в плагіаті, сам займається екпертизою дисертацій.

У Шкарлета, який також є ректором Чернігівського національного технологічного університету, найбільше шансів стати міністром, пише ZN.UA.

Кандидат в міністри освіти Сергій Шкарлет, якого звинувачують в плагіаті, займається в МОН експертизою дисертацій
ЧНТУ

На посаду керівника експертної ради його призначила в 2016 році Лілія Гриневич, яка тоді очолювала МОН. Видання наводить скрін відповідного наказу.

"Ввести до складу Експертної ради та призначити головою Експертної ради доктора економічних наук, професора Шкарлета Сергія Миколайовича", – йдеться в наказі за підписом Гриневич.

Свою посаду Шкалет зберіг і при наступних міністрах.

Нагадаємо, вчені антіплагіатной ініціативи "Діссергейт" знайшли плагіат в наукових роботах кандидата в міністри.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав кандидатів на пост міністра освіти і науки, серед яких був і Сергій Шкарлет.

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