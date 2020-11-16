Школа з 5 років: Шкарлет прояснив ініціативу
В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів, за яких умов діти навчатимуться у школі з 5 років.
Як написав він у Telegram, діти в 5-річному та 6-річному віці мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку, тому в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи.
"Не йдеться про те, що діти в 5 років мають сісти за парти на 35 хвилин уроку. Натомість обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм", – зазначив Шкарлет.
За його словами, зараз багато країн світу розпочинають навчання дітей з 5 років. Зокрема, такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни.
"Нам же потрібно врахувати особливості української школи", – додав керівник МОН.
Він висловив сподівання на плідне обговорення ідеї з експертним середовищем.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ідея про початок навчання дітей у школах із п'яти років була запропонована на нараді в МОН з керівництвом обласних управлінь освіти.
Водночас від 12-річної середньої освіти відмовлятися не будуть.
Омбудсмен з питань освіти Сергій Горбачов заявив, що школярі повинні закінчувати процес здобуття повної середньої освіти у 18-19 років, їм не варто починати навчання з 5 років.
OBOZREVATEL писав, чому вчителів розлютила ідея МОН і чи можна її реалізувати в Україні.