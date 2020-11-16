Школа з 5 років: Шкарлет прояснив ініціативу

В.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів, за яких умов діти навчатимуться у школі з 5 років.

Як написав він у Telegram, діти в 5-річному та 6-річному віці мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку, тому в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи.

Шкарлет сказав, за яких умов діти навчатимуться у школі з 5 років МОН

"Не йдеться про те, що діти в 5 років мають сісти за парти на 35 хвилин уроку. Натомість обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм", – зазначив Шкарлет.

За його словами, зараз багато країн світу розпочинають навчання дітей з 5 років. Зокрема, такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни.

"Нам же потрібно врахувати особливості української школи", – додав керівник МОН.

Він висловив сподівання на плідне обговорення ідеї з експертним середовищем.

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