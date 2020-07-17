Скаляри і вектори: що це таке

У фізиці використовується багато різних математичних величин. Наприклад, прискорення, швидкість, сила, робота, потужність і так далі. Вчені ділять ці величини на два типи: "скалярні" і "векторні". Що ж означають ці типи і чим вони відрізняються?

Що таке скаляр?

Скаляр – це величина, яка описується тільки значенням. Значення цієї величини висловлює тільки число. Приклади скалярних величин: швидкість, обсяг, маса, температура, потужність, енергія, час і т.д. Більше про швидкість читайте в підручнику з фізики за 7 клас В.Г. Баряхтяра.

Що таке вектор?

Вектор – це величина, яка має як значення, так і напрямок. Векторні величини важливі при вивченні руху. Деякі приклади векторних величин: сила, швидкість, прискорення, переміщення та імпульс.

Рівні вектора. Вектора a і b називаються рівними, якщо вони лежать на одній прямій або паралельних прямих, їх напрямки збігаються, а довжина дорівнює. ua.onlinemschool.com

Чим відрізняється скаляр від вектора?

Вектор має і напрям, і значення, а скаляр має тільки значення. Ви можете сказати, чи є величина вектором, просто якщо зрозумієте, чи має ця величина напрямок.

Як намалювати вектор?

Вектор намальований у вигляді стрілки з головою і хвостом. Величину вектора часто описують довжиною стрілки. Стрілка вказує в напрямку вектора.

Як записати векторну величину?

Вектори зазвичай пишуться у вигляді жирних літер. Вони також можуть бути написані у вигляді стрілки над буквою.

Приклад питань: скаляр або вектор?

1) Футболіст біг зі швидкістю 15 км на годину у напрямку до кінця зони.

Це вектор, так як він представляє і значення (15 км/ч) і напрям (у напрямку до кінця зони).

2) Температура приміщення становить 15 градусів за Цельсієм.

Це скаляр, направлення немає.

3) Автомобіль розігнався на північ зі швидкістю 4 м/с2 (чотири метри в секунду в квадраті).

Це вектор, оскільки він має як напрямок, так і величину. Ми також знаємо, що прискорення – це векторна величина.