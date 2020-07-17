Скаляры и векторы: что это такое

В физике используется много различных математических величин. Например, ускорение, скорость, сила, работа, мощность и так далее. Ученые делят эти величины на два типа: "скалярные" и "векторные". Что же означают эти типы и чем они отличаются?

Что такое скаляр?

Скаляр – это величина, которая описывается только значением. Значение этой величины выражает только число. Примеры скалярных величин: скорость, объем, масса, температура, мощность, энергия, время и т.д. Более о скорости читайте в учебнике по физике за 7 класс В.Г. Баряхтяра.

Что такое вектор?

Вектор – это величина, которая имеет как значение, так и направление. Векторные величины важны при изучении движения. Некоторые примеры векторных величин: сила, скорость, ускорение, перемещение и импульс.

Равные вектора. Вектора a и b называются равными, если они лежат на одной прямой или параллельных прямых, их направления совпадают, а длина равна. ua.onlinemschool.com

Чем отличается скаляр от вектора?

Вектор имеет и направление, и значение, а скаляр имеет только значение. Вы можете сказать, является ли величина вектором, просто если поймете, имеет ли эта величина направление.

Как нарисовать вектор?

Вектор нарисован в виде стрелки с головой и хвостом. Величину вектора часто описывают длиной стрелки. Стрелка указывает в направлении вектора.

Как записать векторную величину?

Векторы обычно пишутся в виде жирных букв. Они также могут быть написаны в виде стрелки над буквой.

Пример вопросов: скаляр или вектор?

1) Футболист бежал со скоростью 15 км в час по направлению к концу зоны.

Это вектор, так как он представляет и значение (15 км/ч) и направление (по направлению к концу зоны).

2) Температура помещения составляет 15 градусов по Цельсию.

Это скаляр, направления нет.

3) Автомобиль разогнался на север со скоростью 4 м/с2 (четыре метра в секунду в квадрате).

Это вектор, поскольку он имеет как направление, так и величину. Мы также знаем, что ускорение – это векторная величина.