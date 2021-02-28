Скандал із поборами у школі Кривого Рогу отримав продовження: батькам почали погрожувати

У Кривому Розі отримав продовження скандал через збирання коштів із батьків на подарунок вчительці до 8 березня. Тепер залучені до нього шукають того, хто "злив" у мережу листування, де тих, хто не здав гроші, обізвали "малозабезпеченими свинями".

Як відомо, у батьківському чаті мама 11-класника Криворізької загальноосвітньої школи №1 висловила своє ставлення до тих, хто не здав 250 гривень на купівлю презента педагогові. Хтось зробив скрин повідомлення і виклав в інтернет, через що жінка миттю стала відомою, пише ТСН.

Але замість того, щоб заспокоїтися і хоча би попросити вибачення в усіх "малозабезпечених", жінка почала покривати "невідомого" прокльонами і засипати образливими словами. До неї долучилися інші мами, взявшись погрожувати тому, хто оприлюднив скрини.

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"Випускний у її дитини буде незабутнім", "Тва**ко, чим тобі не вгодив класний керівник?", "Переведи своє гнид*ня до іншої школи!" – написали вони в чаті.

Що цікаво, ці висловлювання знову-таки стали доступними для громадськості. Навіть у міському департаменті освіти про ситуацію, що склалася у школі №1, дізналися з мережі. Керівниця закладу пообіцяла розібратися і вже незабаром на його Facebook-сторінці з'явилося звернення до батьків від вчителів.

Нове листування у батьківському чаті Скриншот

"У зв’язку з розміщенням у соціальних мережах інформації (скриншотів листування батьків учнів), хочемо офіційно заявити, що ніяких зборів коштів у закладі не проводиться, згідно з наказом. Прикро, що дехто з батьків може дозволити собі розділяти дітей на "малозабезпечених" і "забезпечених". Боляче, що декілька людей може звести нанівець роботу педагогічного колективу такими висловлюваннями у групах, роблячи скриншоти й принижуючи гідність інших дітей. Ми виховуємо наших дітей, враховуючи поняття гендерної рівності. Давайте пам’ятати, що чужих дітей не буває", – йдеться в повідомленні.

Хто саме з батьків оприлюднив скриншоти, невідомо. У пресслужбі поліції Кривого Рогу підкреслили, що із заявою до правоохоронців через можливий булінг серед дорослих у школі №1 ніхто не звертався.

Реакція школи на скандал Facebook Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

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