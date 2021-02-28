Скандал с поборами в школе Кривого Рога получил продолжение: родителям начали угрожать

В Кривом Роге получил продолжение скандал из-за сбора средств с родителей на подарок учительнице к 8 марта. Теперь вовлеченные в него ищут того, кто "слил" в сеть переписку, где тех, кто не сдал деньги, обозвали "малообеспеченными свиньями".

Как известно, в родительском чате мама 11-классника Криворожской общеобразовательной школы №1 выразила свое отношение к тем, кто не сдал 250 гривен на покупку презента педагогу. Кто-то сделал скрин сообщения и выложил в интернет, из-за чего женщина мгновенно стала известной, пишет ТСН.

Но вместо того, чтобы успокоиться и хотя бы извиниться перед всеми "малообеспеченными", женщина начала покрывать "неизвестного" проклятиями и засыпать оскорбительными словами. К ней присоединились другие мамы, взявшись угрожать тому, кто обнародовал скрины.

Скандал с поборами в школе Кривого Рога получил продолжение

"Выпускной у ее ребенка будет незабываемым", "Тва*ь, чем тебе не угодил классный руководитель?", "Переведи свое гныд*ныша в другую школу!" – написали в чате.

Что интересно, эти высказывания опять таки стали доступными для общественности. Даже в городском департаменте образования о ситуации, сложившейся в школе №1, узнали из сети. Руководитель заведения пообещала разобраться и уже вскоре на его Facebook-странице появилось обращение к родителям от учителей.

Новая переписка в родительском чате Скриншот

"В связи с размещением в социальных сетях информации (скриншотов переписки родителей учеников), хотим официально заявить, что никаких сборов средств в учреждении не проводится, согласно приказу. Жаль, что некоторые из родителей могут позволить себе разделять детей на "малообеспеченных" и "обеспеченных". Больно, что несколько человек могут свести на нет работу педагогического коллектива такими высказываниями в группах, делая скриншоты и унижая достоинство других детей. Мы воспитываем наших детей, учитывая понятие гендерного равенства. Давайте помнить, что чужих детей не бывает", – говорится в сообщении.

Кто именно из родителей обнародовал скриншоты, неизвестно. В пресс-службе полиции Кривого Рога подчеркнули, что с заявлением к правоохранителям из-за возможного буллинга среди взрослых в школе №1, никто не обращался.

Реакция школы на скандал Facebook общеобразовательная школа I-III ступеней №1

Как сообщал OBOZREVATEL: