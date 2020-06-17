Скільки коштує навчання на контракті в Україні: в МОН показали розцінки

Ціни контрактного навчання в вищих державних навчальних закладах України в 2020 році складуть від 6 до 39 тисяч гривень.

Про це сказано на сайті Міністерства науки і освіти. При цьому майже в 100 вищих навчальних закладах мінімальна вартість контракту не буде перевищувати 20 тисяч гривень. Найбільш висока вартість навчання встановлена в 9 вишах.

Заступник глави відомства Єгор Стадний зазначив, що мінімальна вартість навчання враховує доходи громадян і не може бути вище трьох середніх зарплат в області.

При цьому в поточному році мінімальна вартість навчання на контракті не може бути меншою, ніж 60% від фінансування, яке держава виділяє в перерахунку на одного студента-бюджетника в конкретному університеті.

"Це стосується тільки 38 найбільш популярних спеціальностей і почне діяти для студентів, які будуть надходити в 2020 році, і не вплине на тих, хто вже навчається", – підкреслив Стадний.

Серед майбутніх першокурсників нововведення торкнеться максимум 16% нинішнього набору. Серед спеціальностей, де будуть зміни – право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, спеціальності галузей інформаційних технологій і деякі спеціальності сфери охорони здоров'я, зокрема стоматологія, фармація, педіатрія тощо.

Вартість навчання на контракті в Україні mon.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, випускникам, які в цьому році не збираються вступати до вищих освітніх установ, можуть дозволити не проходити зовнішнє незалежне тестування (ЗНО).

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