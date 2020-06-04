Сонячні плями, вітри та спалахи: характеристика

Сонце настільки яскраве, що ми навіть не можемо на нього дивитися. Не слід дивитися прямо на цю яскраву зірку. Це може пошкодити очі.

Однак вчені мають змогу побачити поверхню Сонця та вивчити її спеціальними телескопами. Виявляється, воно має деякі цікаві особливості: плями, вітри та спалахи. Вас також цікавить, чому Сонце – зірка? Шукайте відповідь у підручнику з природознавства за 5 клас Т.В. Коршевнюк.

Сонячні плями

Сонячні плями – це темні ділянки, які з’являються на поверхні Сонця. Вони викликані сильною магнітною активністю всередині Сонця. Сонячні плями не є постійними. Вони можуть повільно пересуватися по поверхні Сонця, змінюючи свої розміри.

Кількість сонячних плям не є сталою. Вона змінюється з 11-річним сонячним циклом. Кожні одинадцять років буде період посиленої активності сонячних плям. Пляма може існувати кілька годин або декілька місяців. За розмірами вона може бути як і тисячі кілометрів, так і сотні тисяч кілометрів.

Сонячний вітер

Сонце настільки потужне і енергійне, що воно створює вітер, який рухається по всій Сонячній системі. Його називають сонячним вітром. Це безперервний потік заряджених частинок, що витікає із сонячної корони в усі сторони зі швидкістю 300-1200 км/с.

Сила сонячного вітру змінюється залежно від активності на поверхні Сонця. Земля в основному захищена від сонячного вітру сильним магнітним полем. Проте, наприклад, сонячні спалахи можуть спричиняти виділення з Сонця високоенергетичних частинок, що може бути небезпечно для космонавтів. Також це може завдати шкоди супутникам, що обертаються навколо Землі.

Сонячні спалахи

Іноді ділянки Сонця раптом виявляються набагато яскравішими. Ці яскраві плями називають сонячними спалахами. Вони є районами, де на поверхню Сонця виділяється велика кількість енергії. Спалахи охоплюють всі шари сонячної атмосфери.

Сонячні спалахи випромінюють сплески електромагнітного випромінювання, включаючи високоенергетичні рентгенівські та гамма-промені. Енергія, що виділяється одним сонячним спалахом, може бути потужнішою, ніж мільйон ядерних бомб, що згасають одночасно.

Частинки високої енергії, що виділяються від сонячного спалаху, можуть досягти Землі всього за кілька хвилин. Вони можуть пошкоджувати електронні компоненти в супутниках, а також – впливати на деякі радіосигнали.

Сонячні спалахи znaj.ua

Цікаві факти про сонячні плями, вітри та спалахи:

Сонячні плями насправді досить яскраві, але вони здаються темними, оскільки решта Сонця яскравіша.

Сонячні спалахи часто супроводжуються великим викидом плазми з поверхні Сонця, що називається корональним викидом маси (CME).

"Полярне сяйво" або "північне сяйво" викликані сонячним вітром, що потрапляє в атмосферу Землі.

Сонячні плями часто з’являються парами.

Сонце втрачає близько 5 мільярдів тонн маси на годину від сонячного вітру.

Сонячні плями спостерігали ще в 364 році до н.е. астрономи в Стародавньому Китаї.

Якщо у вашому підручнику не було цікавої інформації про Сонячну систему, то ви можете пошукати інший в розділі "Підручники з астрономії за 11 клас".

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