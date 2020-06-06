Затемнення відбувається, коли один об'єкт у просторі блокує спостерігача від бачення іншого в космосі. З Землі можна побачити два основні типи затемнень: сонячні та місячні.

Затемнення часто вважали знаками від богів. У давнину деякі люди навіть думали, що на Сонце нападав величезний дракон, який хотів з’їсти небесне світило. Більше про історії сонячних затемнень в різних країнах читайте в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить перед Сонцем, спричиняючи падіння тіні на певні ділянки Землі. Затемнення спостерігається не з усіх місць на Землі, а лише там, де падає тінь. З цих місць виходить так, ніби Сонце потемніло.

Залежно від того, в якій частині тіні ви перебуваєте, існують чотири види затемнень:

Повне затемнення. Сонце повністю покривається Місяцем.

Кільцеподібне. Місяць охоплює Сонце, але Сонце можна побачити по краях Місяця. Кільцеве затемнення відбувається, коли глядач знаходиться в межах лінії, що з’єднує Сонце та Місяць.

Часткове. Місяць блокує лише частину Сонця. Це відбувається, коли спостерігач знаходиться в межах напівтіні.

Кільцеподібно-повне. У певних місцях Землі спостерігається як повне, а в деяких – як кільцеподібне.

Слід зауважити, що прямо на сонячне затемнення не можна дивитися. Шкідливі промені Сонця все ще можуть пошкодити очі.

Кільцеподібне затемнення Сонця zik.ua

Місячне затемнення

Місячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить через земну тінь. Місячні затемнення мають таку ж класифікацію, як і сонячні: повне, часткове та півтіньове.

Місячні затемнення можна побачити на значно більшій частині Землі, ніж сонячні. Їх також можна переглядати без спеціального обладнання для захисту очей. Протягом року буває два-три місячні затемнення.

Місячні затемнення не зовсім темні. Місяць буде відображати деяке сонячне світло, заломлене земною атмосферою. Світло, що переломлюється, має червонуватий колір і може спричинити появу Місяця темно-коричнево-червоним.

Місячне затемнення prm.ua

Цікаві факти про затемнення:

Слово "затемнення" походить від грецького слова "ekleipsis", що означає "покидання" або "падіння".

Найдовша тривалість сонячного затемнення, яка ще відбудеться, – сім з половиною хвилин.

Найбільше сонячних затемнень будь-якого типу, які можуть статися на Землі протягом року, – це п’ять.

Повне сонячне затемнення відбувається приблизно кожні 1,5 року.

Тварини іноді плутаються і дивно поводяться під час повного затемнення Сонця.

Якщо вам у школі потрібно відповісти на запитання для закріплення матеріалу з підручника, то шукайте вже готові відповіді в ГДЗ та відповіді з астрономії за 11 клас.

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