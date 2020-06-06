Солнечные и лунные затмения

Затмение происходит, когда один объект в пространстве блокирует наблюдателя от видения другого в космосе. С Земли можно увидеть два основных типа затмений: солнечные и лунные.

Затмение часто считали знаками богов. В древности некоторые люди даже думали, что на Солнце нападал огромный дракон, который хотел съесть небесное светило. Больше о истории солнечных затмений в разных странах читайте в учебнике по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

Солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, вызывая падение тени на определенные участки Земли. Затмение наблюдается не со всех мест на Земле, а только там, где падает тень. С этих мест выходит так, что Солнце потемнело.

В зависимости от того, в какой части тени вы находитесь, существуют четыре вида затмений:

Полное затмение. Солнце полностью покрывается Луной.

Кольцеобразное. Месяц охватывает Солнце, но Солнце можно увидеть по краям Луны. Кольцевое затмение происходит, когда зритель находится в пределах линии, соединяющей Солнце и Луну.

Частичное. Месяц блокирует только часть Солнца. Это происходит, когда наблюдатель находится в пределах полутени.

Кольцеобразно-полное. В некоторых местах Земли наблюдается как полное, а в некоторых – как кольцеобразное.

Следует заметить, что прямо на солнечное затмение нельзя смотреть. Вредные лучи Солнца все еще могут повредить глаза.

Кольцеобразное затмение Солнца zik.ua

Лунное затмение

Лунное затмение происходит, когда Луна проходит через земную тень. Лунные затмения имеют такую же классификацию, как и солнечные: полное, частичное и полутеневое.

Лунные затмения можно увидеть на значительно большей части Земли, чем солнечные. Их также можно просматривать без специального оборудования для защиты глаз. В течение года бывает два-три лунные затмения.

Лунные затмения не совсем темные. Луна будет отражать некоторый солнечный свет, заломленный земной атмосферой. Свет, который заломляется, имеет красноватый цвет и может привести к появлению Луны темно-коричнево-красной.

лунное затмение prm.ua

Интересные факты о затмениях:

Слово "затмение" происходит от греческого слова "ekleipsis", что означает "покидание" или "падение".

Самая длинная продолжительность солнечного затмения, которая еще произойдет, – семь с половиной минут.

Больше всего солнечных затмений любого типа, которые могут произойти на Земле в течение года, – это пять.

Полное солнечное затмение происходит примерно каждые 1,5 года.

Животные иногда путаются и странно ведут себя во время полного затмения Солнца.

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