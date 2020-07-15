Степанов озвучив розширені умови роботи шкіл із 1 вересня

Олексій Тітофф Моя Школа 09:42, 15.07.2020 Оновлено: 10:16, 15.07.2020

МОЗ спільно з Міністерством освіти розроблюють правила для відвідування шкіл з 1 вересня, з огляду на досвід інших країн.

Про це на брифінгу в середу, 15 липня, розповів глава МОЗ Максим Степанов. Чиновник повідомив, які запобіжні заходи будуть вводитися.

"Обов'язкове вимірювання температури для всіх співробітників школи та учнів. За температури 37,2 градуса і вище не допускатимуться до роботи або навчання. Коли батьки приводять дітей до школи, то повинні користуватися масками. У школі будуть встановлені антисептики, якими всі повинні користуватися" , – пояснив міністр.

Степанов додав, що на наступному тижні має намір надати повний список правил, щоб українці знали, як будуть вчитися їхні діти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хочуть змінити режим роботи шкіл через пандемію COVID-19.

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