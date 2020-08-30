Степанов пояснив правила носіння масок у школі

Діти з 1-го до 4 класу не зобов'язані носити маски в школах України, проте повинні дотримуватися дистанції максимально, як тільки це можливо.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він зазначив, що на таке рішення вплинули кілька факторів.

"У тому числі ми брали до уваги своє спілкування з нашими міжнародними експертами, спілкування з фахівцями ВООЗ, із різними країнами, наш досвід, який є", – сказав міністр.

Він пояснив, що маленьких дітей "складніше одягнути в маски". Крім того, вони "мають зовсім інший відсоток захворюваності" – рідше заражаються коронавірусом.

"Знову ж таки, щоб поєднати нормальне життя, з одного боку, а з іншого – безпечні умови навчання, то ми прийшли до такого висновку", – підкреслив глава МОЗ.

"Ми чітко сказали, як нам треба максимально розвести учнів, щоб не було скупчень. Кожна школа має кілька входів і виходів. Давайте їх відчинимо і скажемо, що старші класи заходять у цей вхід, молодші класи – в цей вхід", – додав він.

Степанов також нагадав про рекомендації Міністерства охорони здоров'я змінити час початку уроків. "Буквально 15 хвилин, але вони вже будуть впливати на скупчення людей, тобто його не буде", – пояснив він.

"Те ж саме ми сказали, де повинні стояти антисептики. Виключно на вході, а так діти повинні користуватися звичайним милом", – розповів міністр.

Що стосується процесу харчування, то, як підкреслив Степанов, у кожній школі повинна бути їдальня і діти повинні харчуватися.

"Але ми не можемо зараз у нашій новій реальності дозволити собі шведський стіл", – зазначив він.

Міністр додав, що на уроках учням можна не користуватися масками, а надягати їх тільки на перервах.

"І просто батьки заради здоров'я своєї дитини, щоб вона не захворіла, покладіть їй масочку", – сказав керівник Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення про перехід українських шкіл до змішаної форми навчання – коли стаціонарне навчання поєднується з дистанційним – прийматимуть самі навчальні заклади.