Степанов розповів, скільки школярів і вчителів в Україні заразилися COVID-19

Якщо в школі понад 50% класів пішли на самоізоляцію, то на дистанційну форму навчання переходить уся школа

На самоізоляції в Україні перебувають більш ніж 83 тисячі учнів

Станом на 4 жовтня в Україні на коронавірус (COVID-19) хворіють 1257 школярів та 2158 педагогів.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, на самоізоляції перебувають більш ніж 83 тисячі учнів тих класів, у яких був підтверджений випадок коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На самоізоляції перебувають більш ніж 83 тисячі учнів pixabay.com

За його словами, на самоізоляцію діти йдуть на 14 днів, а потім повертаються до школи.

"Нашими правилами чітко регламентовано, що якщо в школі понад 50% класів пішли на самоізоляцію, то на дистанційну форму навчання переходить уся школа", – зазначив Степанов.

Він додав, що питання забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту – антисептиками та іншими речами, є виключно в компетенції Міністерства освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 2 жовтня у Києві на коронавірус захворіли 365 школярів і 205 учителів.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що для вчителів у школах потрібно ввести страхування на випадок захворювання.

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