Степанов розповів, як будуть контролювати COVID-19 у школах

МОЗ спільно з Міносвіти України розробили правила, яких потрібно дотримуватися в разі виявлення коронавірусу (COVID-19) у школах.

Про це на брифінгу в понеділок, 10 серпня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"В правила сказано, що відповідальність за виявлення вірусу і дотримання розроблених правил лежить на керівництві навчальних закладів", – сказав чиновник.

Степанов зазначив, що керівництво і власники шкіл відповідальні за дотримання санітарних норм.

"Санітарні норми і правила, які розроблені, їх треба виконувати. Тому що за виконанням цих норм – безпека наших учнів. Тому ми поклали цю відповідальність на керівництво шкіл", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов озвучив розширені умови роботи шкіл з 1 вересня.

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