Канікули в школах України вирішили перенести: в МОН озвучили нові дати

Школярів хочуть відправити на канікули з 15 до 30 жовтня

В українських школах планується введення канікул з 15 до 30 жовтня, а також переведення студентів вишів і інших навчальних закладів на дистанційну форму навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет в Telegram-каналі ввечері в неділю, 11 жовтня. Він зазначив, що в усі заклади загальної середньої освіти буде відправлено рекомендаційний лист щодо встановлення канікул незалежно від того, в якій карантинній зоні знаходиться школа.

Але установи дошкільної освіти працюватимуть в звичайному режимі з урахуванням всіх рекомендацій МОЗ, зазначив Шкарлет.

"Установам професійної (професійно-технічної) освіти, професійної перед вищою і вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) будемо рекомендувати перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов'язковим виїздом всіх студентів з гуртожитків (при цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року)", – написав він.

Очікується, що офіційно ці рішення будуть схвалені на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 13 жовтня.

Як передає "Інтерфакс-Україна", президент Володимир Зеленський підтримав пропозиції щодо посилення нагляду за дотриманням карантину в публічних місцях і більш раннього початку канікул в школах. Про це розповіла його речниця Юлія Мендель.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Шкарлет попросив місцеві органи влади знайти можливість організувати на два тижні, до 25 жовтня, дистанційне навчання для дітей.

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