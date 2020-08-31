У Європі учня без маски можуть відрахувати: як країни підготувалися до школи в умовах COVID-19

Багато європейських країн з початком навчального року, 1 вересня, вводять для учнів суворі карантинні обмеження. Наприклад, в Німеччині ввели позмінне навчання і обов'язкове носіння масок, а в окремих районах країни тих, хто буде нехтувати цими правилами, можуть виключити зі школи.

Про це йдеться в матеріалі "Фактів". Так, найсуворіші заходи введені в землі Північний Рейн – Вестфалія, де хворих COVID-19 більше, ніж в інших регіонах Німеччини. На уроках і під час перерви носіння масок, починаючи з п'ятого класу, тут обов'язкове. Маски можуть знімати тільки вчителі на короткий час, коли звертаються до класу, стоячи біля дошки. Учнів до дошки не викликають, вони відповідають тільки з місця.

Біля входу в школи проводиться обов'язкова дезінфекція рук. У коридорах на підлозі наклеєні стрілки, що показують напрямок руху. Він здійснюється суворо в односторонньому порядку. Тих, хто не носить маски, мають намір відраховувати зі шкіл.

Як країни Європи підготувалися до школи в умовах COVID-19

У федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн заяву про повне звільнення від особистої присутності на заняттях подали майже півтори тисячі вчителів. Однак спеціальна комісія задовольнила тільки 30 з таких прохань. Всім вчителям можна кожні два тижні безкоштовно здавати тест на коронавірус.

Обов'язкове носіння масок там вирішили не вводити.

У Великобританії, як і в Німеччині, теж немає єдиних правил. В Англії та Уельсі діти розпочнуть заняття 1 вересня. У Шотландії і Північній Ірландії навчання почалося в серпні. У середніх школах учні з 11 років і старше повинні носити маски в коридорах і інших загальних приміщеннях, де важко дотримуватися дистанції. Однак остаточне рішення можуть ухвалювати шкільні адміністрації. Виняток становлять тільки школи в тих регіонах, де запроваджено локальний локдаун. Тут маски обов'язкові на перервах і для учнів, і для вчителів.

У Естонії уряд надав школам повну свободу у виборі заходів безпеки. Є загальні рекомендації, але вони стосуються тільки організації навчального процесу по змінах. При цьому Міносвіти попередило про готовність негайно перейти на заочну форму навчання в разі різкого збільшення випадків зараження коронавірусом у республіці.

У Латвії уряд розробив три плани роботи. Але на випадок нового спалаху міністерство освіти склало три плани – від очного навчання до повного відходу школярів на віддалене навчання. Поки носіння масок не обов'язкове. У вересні рекомендується один з навчальних днів на тиждень проводити заняття в інтернеті.

У Франції всі школярі з 11 років і старше, а також вчителі повинні носити маски. Викладачі мають стежити за тим, щоб діти кілька разів на день, перебуваючи в школі, мили руки або дезінфікували їх. Адміністрації шкіл зобов'язали закупити одноразові серветки і додаткові урни. Заборонено обніматися і вітатися за руку. Необхідно дотримуватися дистанції в один метр.

В Іспанії дітям, починаючи з 6-річного віку, необхідно носити маски, мити руки не менше п'яти разів на день і намагатися по можливості дотримуватися дистанції в півтора метра. При вході в школу дітям вимірюватимуть температуру. Всі поверхні в класах наказано регулярно дезінфікувати, а самі приміщення – провітрювати. У разі виявлення у кого-то з учнів коронавірусу на карантин відправляється весь клас разом з учителями. Якщо це не допомагає, тимчасово закривається вся школа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти з 1-го по 4 клас не зобов'язані носити маски в школах України, проте повинні дотримуватися дистанції максимально, як тільки це можливо.