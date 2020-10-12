У Харкові виступили проти заклику Шкарлета про дострокові канікули в школах

Харківська міськрада виступила проти дострокового початку канікул у школах без офіційного рішення уряду.

Як передає Kharkiv Today, директор Департаменту з утворення Харківської міськради Ольга Деменко в понеділок, 12 жовтня, заявила, що школярі продовжать навчання у звичайному режимі, поки не буде відповідного указу Кабміну або Міністерства освіти.

Вона наголосила, що не планує прислухатися до рекомендацій в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, який виступив із таким закликом через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.

"Чому з 15-го? [жовтня] Чому з четверга? Дітей півтора місяці вчили і нумо закривати. Те, що стосується дітей, потрібно робити виважено й мудро. Якщо буде указ Міністерства та постанова Кабміну, ми виконаємо цю постанову. Поки, крім коментарів у Telegram, що не є офіційною інформацією, ми нічого не отримували", – сказала Деменко.

Вона також назвала ситуацію в школах Харкова стабільною й повідомила, що на дистанційному навчанні перебувають менше ніж 2% класів.

Зазначимо, що найбільша кількість випадків коронавірусу 11 жовтня, як і попередні дні, зареєстровано в Харківській області – 741.

Як писав OBOZREVATEL, 11 жовтня в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет запропонував ввести канікули в школах із 15 по 30 жовтня, а також перевести студентів вишів і інших навчальних закладів на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

Очікується, що офіційно ці рішення буде ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 13 жовтня.

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