У Кабміні сказали, які школи закриють на карантин із 1 вересня

В Україні з 1 вересня на карантин закриватимуть школи тільки в "червоних" карантинних зонах.

Про це йдеться в заяві пресслужби Кабінету міністрів України.

"З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не задовольнятиме вимог Міністерства охорони здоров'я, освітні установи будуть змушені закрити на карантин.

Закриватимуть школи тільки в районах "червоної зони" – де високий показник захворюваності на атипову пневмонію", – йдеться в заяві уряду.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що навчальний рік в Україні в умовах пандемії COVID-19 почнеться вчасно – з 1 вересня.

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