У Кривому Розі батьків, які не здали гроші, обізвали "малозабезпеченими свинями": деталі скандалу
У Криворізькій загальноосвітній школі №1 спалахнув скандал через образи батьків, які відмовилися здавати гроші на подарунок учительці та телевізор.
Скриншоти листування мам школярів у класному чаті опублікував на своїй сторінці у Facebook місцевий активіст і блогер Олексій Таймурзін. Конфлікт виник через те, що одні дорослі обізвали інших "малозабезпеченими свинями". Їм не сподобалося, що привітати педагогиню з днем народження погодилося лише 14 осіб.
"Ви там що, зовсім уже береги поплутали, до*уя "багаті та успішні" батьки учнів КЗШ №1 (вулиця Чкалова, 1ж)?! Ви що собі, мерзоти, дозволяєте?! Ви як там у батьківських чатах відгукуєтеся про людей із невеликим достатком, га?! Вам, покидьки, зовсім башти підірвало вже?!" – обурився автор допису.
До нього він прикріпив повідомлення, у яких деякі батьки стверджували, що діти тих, хто не здає гроші на різні потреби класу, нібито мають менше прав.
"Особисто я не хочу, щоб моя дитина сиділа за одним столом із "малозабезпеченими". Якось їх занадто багато. Я за відпочинок і будь-які теми для дітей нормальної половини класу. А годувати "свиней" і їх спонсорувати не збираюся", – написала одна з мам.
Показово, що її слова багато хто підтримав, проте знайшлися й ті, кого вони обурили і глибоко образили.
"Коротше, якщо ти не здав на те, що не зобов'язаний, – ти свиня. 8 Березня, День вчителя. Якщо ти не віддав на це 250 грн – ти баран і свинота. Я не думав, що "безкоштовна освіта" означає скидатися в 11 класі на телевізор", – прокоментував ситуацію один із батьків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сумській школі №18 вчитель предмета "Захист Вітчизни" нібито закликав дітей привітати всіх рідних зі святом армії окупантів, який відзначається 23 лютого.