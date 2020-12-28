У МОН розповіли про плани змінити формат ЗНО

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в Україні хочуть залишити обов'язковим проведення зовнішнього незалежного оцінювання, проте ввести його в "специфічній формі".

За його словами в інтерв'ю "Стране", ЗНО не має бути виключно елементом вступу до закладів вищої освіти.

"ЗНО – це інструмент оцінки якості знань, отриманих під час навчання на конкретній освітній програмі. Зі спілкування з роботодавцями я розумію, що їм на роботу потрібні не ті випускники, які тільки здали ЗНО, а ті, які володіють певними навичками", – сказав він.

Шкарлет запропонував проводити ЗНО, наприклад, у вигляді тесту на здатність до навчання для людей, у яких вже є страховий стаж.

"Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть здавати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання", – додав міністр.

Глава МОН підкреслив, що ЗНО для всіх випускників шкіл залишиться обов'язковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство освіти і науки скасувало обов'язкове комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. У 2021 року здавати тест будуть тільки абітурієнти, що вступають на гуманітарні та соціальні спеціальності.