У підручнику з історії України для школярів знайшли пропаганду "русского міра"

Підручник з історії України для учнів 8-х класів, який може з'явитися в школах наступного року, розкритикували за пропаганду "русского міра".

Поки що цей шкільний посібник ще не надрукували і не видали, проте Міносвіти його вже схвалило. Про скандал повідомляється в сюжеті "Сьогодні" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підручник з історії України Скрин відео "Сегодня"

У книзі зокрема, сказано, що "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь". Крім того, там дуже багато плагіату.

Помилки зауважив професор і доктор історичних наук Віктор Брехуненко – один із восьми експертів, які надавали рецензії на підручник. Особливо його обурив уривок про часи освоєння Харківщини та Сумщини в XVII столітті:

"Українці відправлялися туди на сезонні роботи, полювати, рибалити, пасічникувати і так далі. Простір освоювали шляхом наближеного до первісних часів протистояння людини і природи".

Як вказав Брехуненко, в підручнику українці – засновники міст і особи, що мали писемність, – описуються ніби дикі племена.

Фрагмент тексту в підручнику Скрин відео "Сегодня"

"Маса системних помилок, маса фактологічних помилок. Цей підручник транслює в голови учнів московські ідеологеми "русского міра" і концепції "Новоросії", – заявив професор.

Водночас підручник не схвалили тільки два рецензенти, інші шість написали позитивні відгуки.

В Інституті модернізації змісту освіти, який і проводив конкурс, призначили додаткову перевірку. Книгу пообіцяли виправити, якщо помилки підтвердять.

Фрагмент скандального підручника історії Скрин відео "Сегодня"

Пропонуємо подивитися фрагмент випуску новин про підручник:

Як повідомляв OBOZREVATEL: