У школі на Буковині через COVID-19 на ізоляцію відправили цілий клас

У місті Хотин Чернівецької області увесь десятий клас однієї зі шкіл відправили на двотижневу ізоляцію через позитивний результат тесту на COVID-19 в учня.

Однокласники хлопця навчатимуться тепер дистанційно. Про це повідомляє інформагентство "АСС" із посиланням на начальницю відділу освіти, молоді та спорту Хотинської ОТГ Альону Колесникову.

"Клас перебуватиме два тижні на самоізоляції. Чи були контактні діти з нього, визначать медики, які братимуть відповідні аналізи", – підкреслила чиновниця.

На Буковині через COVID-19 в учня клас відправили на дистанційне навчання

Видання зазначає, що на коронавірус захворіла й одна із техпрацівниць цього навчального закладу, котра нині теж перебуває на самоізоляції.

Зауважимо, що від початку пандемії новим типом коронавірусу на Буковині заразилося 11 272 особи, із них 6650 одужали, а 302 – померли.

Водночас після початку навчального року, з 1 вересня, в Україні школи одна за одною закриваються на карантин, а класи відправляють на ізоляцію й дистанційне навчання. Зокрема, спалахи COVID-19 виявили в навчальних закладах Києва, Миколаєва, Івано-Франківська і не лише.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ визначило алгоритм дій учителів і батьків на випадок виявлення симптомів коронавірусу в дитини під час навчання у школі. Так, її обов’язково потрібно відвести в інше приміщення й викликати не тільки медиків, а й рідних.