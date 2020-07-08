В Україні відтермінували призов для вступників

Українські випускники призовного віку, які планують вступати до вишів, зможуть отримати відтермінування від служби в армії до 1 жовтня 2020 року.

Для цього їм буде необхідно попердньо зареєструватися у приймальних комісіях закладів фахової передвищої та вищої освіти й отримати відповідну довідку про свої подальші наміри. Саме цей документ і буде підставою відтермінування призову, пояснили на сайті Міністерства освіти і науки України.

"Досягнуті домовленості дозволять вступникам скористатись своїм конституційним правом на продовження навчання – пройти необхідні вступні випробування та подати заяви на вступ", – зазначив т. в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Що ж стосується випускників коледжів та університетів, то МОН спільно з Офісом президента й Генеральним штабом напрацювало рішення, які також дозволять їм у разі бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти та отримати відтермінування від весняного призову.

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