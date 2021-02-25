Вчителька з Рівненщини видерлася на парту, щоб зачитати вірш, і стала зіркою мережі. Відео

Вчителька літератури з Рівненщини залізла на парту в камуфляжному вбранні, щоб продекламувати Володимира Маяковського. Відео цього виступу набрало десятки тисяч переглядів у мережі.

Фрагмент уроку Валентини Ткачук зняли на камеру її учні. Сама жінка до інтернет-ажіотажу ставиться байдуже, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Директор школи Володимир Федоров у коментарі журналістам розповів, що побаченому не здивувався, бо вчителька – креативна.

"Можливо, комусь це подобається, комусь не подобається, але байдужим залишитися дуже важко", – зазначив директор.

Вчителька декламує Маяковського Скрин відео

Вчителька Валентина Ткачук Скрин відео

Учні стверджують, що педагогиню в школі люблять і поважають. Ролик також подивилися в обласному управлінні освіти. Креативність жінки там назвали плюсом.

"Якщо педагогиня не виходить за межі моральних і етичних норм, значить вона абсолютно правильно це робить, тоді її матеріал не є сухим, він має прикладний характер, ця вчителька цікавий учням", – вважає керівник управління освіти на науки Рівненської області Петро Коржевський.

Валентина Ткачук Скрин відео ТСН

Одяг у військовому стилі жінка пошила собі сама. Тому що, за її словами, це привертає увагу дітей.

Змінювати подачу на уроках зарубіжної літератури вона не збирається. Як і виступати проти камери в класі, тому що, як сказала педагогиня, на своїх уроках вона відкрита і приховувати нічого.

Водночас до онлайн-слави вчителька ставиться байдуже. "У мене дві корови і гній як лежав від позавчора, так і сьогодні й купа збільшується і тим коровам до моєї популярності... Вони тільки чекають на сіно", – пожартувала вчителька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сумській школі №18 учитель предмету Захист Вітчизни нібито закликав дітей привітати всіх рідних зі святом армії окупантів, який відзначався 23 лютого. На це поскаржилася військова ЗСУ, закликавши компетентні органи відреагувати.