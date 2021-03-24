Вибори ректора університету Шевченка виграв Володимир Бугров: хто він

Другий тур виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка виграв Володимир Бугров – кандидат філософських наук, професор і проректор КНУ з науково-педагогічної роботи.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Студентського парламенту вишу. Зазначається, що він набрав 74,31% голосів.

Університет Шевченка. Джерело: kyivcity.gov.ua

Його головний суперник – доктор економічних наук, професор Олександр Рожко отримав 12,39%.

Тож Бугров стане новим ректором університету. За законом, повноваження ректора передаються протягом місяця.

Хто такий Володимир Бугров

Володимир Бугров. Джерело: "Укрінформ"

Бугров у 1995 році закінчив відділення філософії філософського факультету КНУ за спеціальністю "онтологія, гносеологія, феноменологія".

У 1995-1998 роках він був асистентом кафедри філософії та методології науки філософського факультету КНУ.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Мова і символ у контексті проблеми розуміння".

З жовтня 1998 року став доцентом кафедри історії філософії філософського факультету вузу, а вчене звання доцента було надано в 2000 році.

У 1998-2009 роках був заступником декана з наукової роботи філософського факультету. У 2009-му став проректором із науково-педагогічної роботи.

З лютого 2013 року Бугров – професор кафедри історії філософії філософського факультету. Вчене звання професора надано в травні 2014 року.

З червня 2014 року виконує обов'язки завідувача кафедри історії філософії філософського факультету.

Telegram Студентський парламент КНУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним із кандидатів на посаду ректора КНУ був ексспікер Верховної Ради, глава Адміністрації президента України часів Леоніда Кучми Володимир Литвин.

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