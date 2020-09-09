У Кабміні назвали кількість абітурієнтів в українські виші з ОРДЛО

Майже 1,5 тис. абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вже зараховані до вищих навчальних закладів України.

Про це 9 вересня в ефірі телеканалу "ДОМ" повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук. Як нагадала вона, вступна кампанія для цієї категорії випускників триватиме до 23 жовтня.

Вона підкреслила, що під час вступної кампанії одним із викликів було допомогти дітям виїхати на підконтрольну Києву територію, "всупереч численним перешкодам, брехні та погрозам з боку окупантів".

"Як ви розумієте, дуже багато спекуляцій і зовсім підривної інформаційної діяльності, в тому числі на окупованій території, про закриття КПВВ, які продовжують саботувати регулярно, з приводу того, щоб молодь не випускали з окупованих територій. І зовсім доходять ситуації до неймовірних і нелогічних дій з боку окупаційної влади, завершуючи інформаційною кампанією – погрози, розсилка повідомлень", – розповіла Голованчук.

Вона додала, що абітурієнтів, які хотіли вступити до українських ВНЗ, це не зупинило.

Нагадаємо, згідно з програмою президента України, у 2020 році абітурієнти з ОРДЛО могли вступати до українських вишів без ЗНО. Для цього передбачені місця в 150 університетах, що знаходяться у віданні Міносвіти та науки, Міністерства культури і інформаційної політики, а також у трьох вишах системи МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський особисто привітав випускників, які набрали найбільшу кількість балів на ЗНО 2020 року, і показав спільне фото.

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