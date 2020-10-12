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Як зміниться робота вишів, шкіл і дитсадків в Україні: всі рекомендації МОН

  • У школах рекомендується встановити канікули з 15 до 30 жовтня включно

  • Вишам рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада

  • Установи дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі

1.8т
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Міністерство освіти та науки України опубліковало рекомендації для навчальних закладів щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19).

Як зазначив у Telegram в.о. глави МОН Сергій Шкарлет, усім закладам загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території) рекомендовано встановити канікули з 15 до 30 жовтня включно.

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Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) рекомендується перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з виїздом студентів із гуртожитків.

Водночас у МОН підкреслили, що це тільки рекомендація, і ніхто не буде примусово виселяти студентів із гуртожитків. А тим, хто виїде, мають повернути кошти за проживання.

Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ та головного державного санітарного лікаря.

Шкарлет пояснив, що ці пропозиції буде подано на розгляд комісії з ТЕБ та НС з рекомендацією підготувати відповідне розпорядження й ухвалити його на засіданні уряду у вівторок, 13 жовтня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві оголосили, що осінні канікули в школах пройдуть з 21 до 28 жовтня.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Особа
Сергій Шкарлет
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України Школа
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