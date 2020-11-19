Згадка про глінтвейн у підручнику 3 класу: директор київської школи обурився, а батьки підтримали

У підручнику “Я досліджую світ” для 3-го класу знайшли завдання, у якому згадується алкогольний напій глінтвейн.

Першим це питання підняв у Facebook 28-річний директор київської школи №210 Дмитро Ламза, який є наймолодшим директором школи в Україні.

За його словами, батьки прислали йому фото однієї зі сторінок підручника (автори О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко), з наступною вправою:

"На вершині гори Ігор змерз. Його товаришка Ліза запропонувала зігрітися, як це інколи роблять дорослі, спробувавши глінтвейн – напій, що містить алкоголь. Як має вчинити Ігор? Змоделюйте поведінку дітей".

Думки українців щодо глінтвейну в підручнику розділилися

Ламза зазначив, що йому стало дуже соромно за таке завдання.

"А тепер запитання: як вчитель має пояснити дитині, що таке глінтвейн і чого діти його хотіли пити? І хто вирішив, що його п’ють дорослі?! Наприклад, мені ніколи не приходилось його скуштувати і я не знаю, що це?!" – підкреслив він.

Однак у коментарях користувачі не розділили обурення директора школи.

"Я так розумію, що це завдання містить на меті саме профілактику вживання алкоголю дітьми. Тут не в назві напою річ, а тільки в тому, що він містить алкоголь. Дитині потрібно змоделювати ситуацію і надати відповідь. Зрозуміло, що деякі відповіді будуть приголомшливі, але це допоможе взяти під контроль ситуацію і проаналізувати родину", – написала Наталія Чемерис.

У свою чергу блогерка "Татуся Бо" підкреслила, що як би батьки не старалися, але вберегти дитину взагалі від явища вживання алкоголю дорослими неможливо. Тому у них є таке важливе завдання – дати дітям розуміння, що алкоголь до повноліття для них смертельно небезпечний, сигарети небезпечні, що не слід приймати з рук чужих і навіть своїх ніякі цікаві пігулки/цукерки/напої без дозволу батьків.

"Якщо ви думаєте, що дитині у 8-9 років ніхто не запропонує алкоголь – ви дуже, жахливо помиляєтесь. Запропонують. Є прецеденти, коли таким дітям пропонували наркотики у школі або на вулиці. І тут важливо навчити дитину розуміти, відмовлятися, правильно говорити про це, відстоювати свою позицію, бути впевненим і переконливим, чітко і залізобетонно говорити "Ні", – додала вона.

За словами блогерки, до цього долучився і курс "Я досліджую світ", хоча трохи наївно і невміло.

"І за тією історією, що Марійка в горах може запропонувати Сергійкові глінтвейн – має стояти цікава і корисна дискусія про відмову. Що зробить Сергійко? Вип'є? В такому разі розкажіть дітям про шкоду, розкажіть чому не слід. Відмовиться? Навчіть дітей правильно і чітко артикулювати відмову. Відмовиться і переконає Марійку теж не пити той глінтвейн – це взагалі педагогічне бінго, бо діти навчаться добирати аргументів, відстоювати свою точку зору і переконувати", – зазначила "Татуся Бо".

Вона висловила сподівання, що вчителі правильно опрацьовують з дітьми цей урок.

Завдання в підручнику “Я досліджую світ”

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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