Скасування ЗНО з української мови та літератури: Шкарлет пояснив, у чому суть

Він додав, що абітурієнти самі можуть вибрати: складати два тести для певних спеціальностей чи тільки один

Виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет зазначив, що відомство лише імплементувало рішення,яке було ухвалено ще в 2019 році

Рішення про можливість вибирати, яке саме ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) проходити, було ухвалено ще в 2019 році, а зараз Міносвіти лише імплементувало цю норму.

Про це в Telegram написав виконувач обов'язків міністра освіти України Сергій Шкарлет. Він пояснив, що абітурієнти самі можуть вирішувати: складати обов'язкові тести з української мови та літератури (ті, хто вступає на гуманітарні спеціальності) чи обов'язковий тест з української мови (для технічних спеціальностей).

Шкарлет пояснив ситуацію зі скасуванням ЗНО з української мови та літератури. Джерело: pravda.com.ua pravda.com.ua

"Хочу нагадати, що рішення про можливість вибирати, яке саме ЗНО проходити – з української мови та літератури або тільки з української мови, – було ухвалено ще в 2019 році міністеркою Лілією Гриневич. Зараз МОН лише імплементувало цю норму в умови прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік", – наголосив він.

Telegram Сергія Шкарлета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство освіти і науки скасувало обов'язкове комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

Згідно з умовами прийому, у 2021 році складатимуть тести тільки абітурієнти, які вступають на гуманітарні та соціальні спеціальності. Для інших обов'язковим залишиться тільки тест з української мови.

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