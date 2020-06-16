Як повернути гроші за пробне ЗНО: Мінфін дав інструкцію випускникам

Міністерство фінансів України розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування через карантин.

Як повідомила прес-служба Мінфіну, за участь в пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет. 85 відсотків коштів витратили на друк зошитів для тестування.

Незважаючи на це, уряд прийняв рішення повернути гроші в повному обсязі. Так, близько 52 млн гривень будуть найближчим часом перераховані на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти України (УЦОЯОУ).

Згідно з механізмом, розробленим Мінфіном, для повернення грошей необхідно буде звернутися в регіональне відділення УЦОЯОУ із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який здобувач освіти або його батьки хочуть отримати кошти.

У найближчу середу, 17 червня, механізм повинен бути схвалений на засіданні Кабміну і після завершення всіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти відразу надійдуть на рахунки розпорядників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні частково скасують ЗНО.

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