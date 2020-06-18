В Україні скасували обов'язкову атестацію для випускників: що буде з ЗНО
Верховна Рада 18 червня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, згідно з яким випускники шкіл 2020 року зможуть складати державну підсумкову атестацію добровільно.
"За" проголосували 356 нардепів, "проти" – 0, "утрималися" – 6.
Тепер учні, що завершують здобуття повної загальної середньої освіти 2019/2020 року, мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за своїм бажанням.
Скасування обов'язкової атестації пояснили заходами для боротьби з коронавірусом.
Водночас для вступу до вишу ЗНО доведеться скласти. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій 17 червня.
"Найголовніше: ЗНО є і залишається надалі єдиним шляхом вступу до закладів вищої освіти", – підкреслив Горбачов.
Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про звільнення випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу.