В Україні скасували обов'язкову атестацію для випускників: що буде з ЗНО

Верховна Рада 18 червня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, згідно з яким випускники шкіл 2020 року зможуть складати державну підсумкову атестацію добровільно.

"За" проголосували 356 нардепів, "проти" – 0, "утрималися" – 6.

Випускники 2020 року можуть не складати ЗНО

Тепер учні, що завершують здобуття повної загальної середньої освіти 2019/2020 року, мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за своїм бажанням.

Скасування обов'язкової атестації пояснили заходами для боротьби з коронавірусом.

Водночас для вступу до вишу ЗНО доведеться скласти. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій 17 червня.

"Найголовніше: ЗНО є і залишається надалі єдиним шляхом вступу до закладів вищої освіти", – підкреслив Горбачов.

Для вступу до вишу ЗНО скласти необхідно Facebook Сергія Горбачова

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про звільнення випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу.