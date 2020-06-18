В Україні скасували обов'язкову атестацію для випускників: що буде з ЗНО

ЗНО 14:02, 18.06.2020 Оновлено: 14:31, 18.06.2020

Верховна Рада 18 червня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, згідно з яким випускники шкіл 2020 року зможуть складати державну підсумкову атестацію добровільно.

"За" проголосували 356 нардепів, "проти" – 0, "утрималися" – 6.

Випускники 2020 року можуть не складати ЗНО

Тепер учні, що завершують здобуття повної загальної середньої освіти 2019/2020 року, мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за своїм бажанням.

Скасування обов'язкової атестації пояснили заходами для боротьби з коронавірусом.

Водночас для вступу до вишу ЗНО доведеться скласти. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій 17 червня.

"Найголовніше: ЗНО є і залишається надалі єдиним шляхом вступу до закладів вищої освіти", – підкреслив Горбачов.

Для вступу до вишу ЗНО скласти необхідно
Facebook Сергія Горбачова

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про звільнення випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу.

Коментувати
Моя Школа ЗНО

Дивіться також

Олена Кравець стане главою НБУ? "Слуги" задумали звільнити Смолія після кредиту МВФ

У мережі опублікували ціни на овочі на ринку в Києві та порівняли з 2018-м роком. Фотофакт

Російські військові вбили бійця ЗСУ

У метро Києва прихильники партії Шарія побили хлопців із прапорами України. Відео

На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС