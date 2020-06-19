ЗНО в Україні відбудеться за планом, – Мандзій

ЗНО в Україні триватиме з 25 червня до 17 липня в безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила тимчасова виконувачка обов'язків міністерки освіти Любомира Мандзій.

За її словами, для проведення ЗНО Український центр оцінювання якості освіти підготував 82 890 аудиторій у 5188 пунктах тестування.

Щоб оцінювання відбулося в безпечних умовах, спільно з партнерами закупили й доставили в області 3 200 104 медичні маски, 3250 безконтактних термометрів, 11 630 комплектів для захисту медиків, 104 382 літри антисептиків і 28 100 літрів дезінфекторів для оброблення поверхонь.

До організації оцінювання залучили 242 650 співробітників і 11 630 медиків.

За словами Мандзій, в 17 областях в усі пункти тестування вже доставили засоби індивідуального захисту. Сім інших областей і Київ завершать підготовку до понеділка, 22 червня, і будуть готові до перевірки Держпродспоживслужбою.

"Ми розробили безпечні алгоритми дій щодо проведення оцінювання та підвезення учасників", – заявила в.о. міністерки.

За її словами, в особистих кабінетах учасників розміщені відеоінструкції про правила проходження ЗНО.

Мандзій розповіла, що учасники самостійно або організованим транспортом доставляються до пункту тестування. Зробити це потрібно з 9:50 до 10:50. На вулиці перед пунктами та всередині приміщень контролюватимуть дотримання соціальної дистанції.

На вході всім обов'язково виміряють температуру та оцінять на ознаки ГРВІ. Усі отримають маски й зможуть продезінфікувати руки.

Після тестування та здавання бланка на виході учасник повинен викинути використану маску в спеціальну урну.

Мандзій підкреслила, що з правилами ознайомлені всі, хто зареєструвався на ЗНО.

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