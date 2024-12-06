10 игр для развития памяти у ребенка
Детям дошкольного возраста следует помочь развивать память, чтобы в садике и школе им было легче адаптироваться к обучению. Лучше всего делать это в игровой форме – так ребенок будет лучше воспринимать.
На своей странице в Instagram Марина Скоропадская, которая помогает мамам в воспитании детей, предложила десять игр, которые помогут родителям развивать у дошкольников память. Это нужно детям, чтобы хорошо воспринимать, хранить и воспроизводить информацию.
- Игра "Найди пару"
Игра с парными картами. Разложите карточки лицевой стороной вниз, ребенок должен находить пары, запоминая их расположение. Это могут быть просто карты или деревянная игра по такому же принципу.
- Изучение стишков, песен и скороговорок
Для этого подойдут карточки-разговорки (например: "на-на-на, длинный хобот у слона").
- Игра "Чего не хватает?"
Разместите 3-5 игрушек перед ребенком, чтобы он их рассмотрел. Через 30 секунд предложите ребенку отвлечься и спрячьте одну из них. Затем спросите: "Чего не хватает?".
- Повтори последовательность (с игрушками)
Положите перед ребёнком несколько игрушек в установленном порядке. Попросите запомнить. Затем перемешайте игрушки и попросите воспроизвести последовательность.
- Повтори последовательность (с карточками)
Положите перед ребенком несколько карточек с изображением животных или других предметов в определенном порядке. Попросите запомнить. Затем перемешайте карты и попросите воспроизвести последовательность.
- Слушай и повторяй
Назовите несколько слов или короткую фразу, а ребенок должен повторить услышанное. Начинайте с 2-3 слов и постепенно увеличивайте количество.
- Запомни и найди
Положите несколько карточек с изображениями, дайте ребенку их запомнить, а затем попросите найти определенные изображения среди большего набора карточек.
- Запомни изображение
Покажите ребенку картинку с несколькими предметами или животными на несколько секунд, затем заберите и попросите назвать, что он запомнил. Для такой игры хорошо подойдут карты "Игра запоминайка".
- Сетки памяти
Игра для тренировки зрительной памяти для запоминания положения предметов. Можно найти примеры таких сеток в гугл или пинтересте, распечатать и сделать игру самостоятельно. Или купить готовую игру, где в наборе будут карточки и игровые фишки, которые нужно будет разложить на поле.
- Игра "Что было в чемодане?"
Уложите в чемодан или коробку 5-10 предметов. Это могут быть игрушки, одежда и т.д. Откройте чемодан перед ребенком и укажите все предметы. Дайте 1-2 минуты, чтобы запомнить, что там лежит. Закройте чемодан и попросите ребенка перечислить все, что он запомнил.
Ранее OBOZ.UA писал о 5 играх, которые помогут детям расслабиться и забыть о стрессе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!