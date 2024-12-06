10 игр для развития памяти у ребенка

Ольга Липич
Моя Школа
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10 игр для развития памяти у ребенка

Детям дошкольного возраста следует помочь развивать память, чтобы в садике и школе им было легче адаптироваться к обучению. Лучше всего делать это в игровой форме – так ребенок будет лучше воспринимать.

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На своей странице в Instagram Марина Скоропадская, которая помогает мамам в воспитании детей, предложила десять игр, которые помогут родителям развивать у дошкольников память. Это нужно детям, чтобы хорошо воспринимать, хранить и воспроизводить информацию.

  • Игра "Найди пару"

Игра с парными картами. Разложите карточки лицевой стороной вниз, ребенок должен находить пары, запоминая их расположение. Это могут быть просто карты или деревянная игра по такому же принципу.

10 игр для развития памяти у ребенка
  • Изучение стишков, песен и скороговорок

Для этого подойдут карточки-разговорки (например: "на-на-на, длинный хобот у слона").

  • Игра "Чего не хватает?"

Разместите 3-5 игрушек перед ребенком, чтобы он их рассмотрел. Через 30 секунд предложите ребенку отвлечься и спрячьте одну из них. Затем спросите: "Чего не хватает?".

  • Повтори последовательность (с игрушками)

Положите перед ребёнком несколько игрушек в установленном порядке. Попросите запомнить. Затем перемешайте игрушки и попросите воспроизвести последовательность.

10 игр для развития памяти у ребенка
  • Повтори последовательность (с карточками)

Положите перед ребенком несколько карточек с изображением животных или других предметов в определенном порядке. Попросите запомнить. Затем перемешайте карты и попросите воспроизвести последовательность.

  • Слушай и повторяй

Назовите несколько слов или короткую фразу, а ребенок должен повторить услышанное. Начинайте с 2-3 слов и постепенно увеличивайте количество.

  • Запомни и найди

Положите несколько карточек с изображениями, дайте ребенку их запомнить, а затем попросите найти определенные изображения среди большего набора карточек.

  • Запомни изображение

Покажите ребенку картинку с несколькими предметами или животными на несколько секунд, затем заберите и попросите назвать, что он запомнил. Для такой игры хорошо подойдут карты "Игра запоминайка".

10 игр для развития памяти у ребенка
  • Сетки памяти

Игра для тренировки зрительной памяти для запоминания положения предметов. Можно найти примеры таких сеток в гугл или пинтересте, распечатать и сделать игру самостоятельно. Или купить готовую игру, где в наборе будут карточки и игровые фишки, которые нужно будет разложить на поле.

  • Игра "Что было в чемодане?"

Уложите в чемодан или коробку 5-10 предметов. Это могут быть игрушки, одежда и т.д. Откройте чемодан перед ребенком и укажите все предметы. Дайте 1-2 минуты, чтобы запомнить, что там лежит. Закройте чемодан и попросите ребенка перечислить все, что он запомнил.

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