10 игр для развития памяти у ребенка

Детям дошкольного возраста следует помочь развивать память, чтобы в садике и школе им было легче адаптироваться к обучению. Лучше всего делать это в игровой форме – так ребенок будет лучше воспринимать.

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На своей странице в Instagram Марина Скоропадская, которая помогает мамам в воспитании детей, предложила десять игр, которые помогут родителям развивать у дошкольников память. Это нужно детям, чтобы хорошо воспринимать, хранить и воспроизводить информацию.

Игра "Найди пару"

Игра с парными картами. Разложите карточки лицевой стороной вниз, ребенок должен находить пары, запоминая их расположение. Это могут быть просто карты или деревянная игра по такому же принципу.

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Для этого подойдут карточки-разговорки (например: "на-на-на, длинный хобот у слона").

Игра "Чего не хватает?"

Разместите 3-5 игрушек перед ребенком, чтобы он их рассмотрел. Через 30 секунд предложите ребенку отвлечься и спрячьте одну из них. Затем спросите: "Чего не хватает?".

Повтори последовательность (с игрушками)

Положите перед ребёнком несколько игрушек в установленном порядке. Попросите запомнить. Затем перемешайте игрушки и попросите воспроизвести последовательность.

Повтори последовательность (с карточками)

Положите перед ребенком несколько карточек с изображением животных или других предметов в определенном порядке. Попросите запомнить. Затем перемешайте карты и попросите воспроизвести последовательность.

Слушай и повторяй

Назовите несколько слов или короткую фразу, а ребенок должен повторить услышанное. Начинайте с 2-3 слов и постепенно увеличивайте количество.

Запомни и найди

Положите несколько карточек с изображениями, дайте ребенку их запомнить, а затем попросите найти определенные изображения среди большего набора карточек.

Запомни изображение

Покажите ребенку картинку с несколькими предметами или животными на несколько секунд, затем заберите и попросите назвать, что он запомнил. Для такой игры хорошо подойдут карты "Игра запоминайка".

Сетки памяти

Игра для тренировки зрительной памяти для запоминания положения предметов. Можно найти примеры таких сеток в гугл или пинтересте, распечатать и сделать игру самостоятельно. Или купить готовую игру, где в наборе будут карточки и игровые фишки, которые нужно будет разложить на поле.

Игра "Что было в чемодане?"

Уложите в чемодан или коробку 5-10 предметов. Это могут быть игрушки, одежда и т.д. Откройте чемодан перед ребенком и укажите все предметы. Дайте 1-2 минуты, чтобы запомнить, что там лежит. Закройте чемодан и попросите ребенка перечислить все, что он запомнил.

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