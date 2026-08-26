10 самых популярных колледжей среди абитуриентов в 2026 году: куда поступило больше всего заявлений

Самым популярным среди абитуриентов колледжем в 2026 году стал "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт", куда поступило 4110 заявлений. Среди них 3145 – ученики, окончившие 9 классов, еще 965 – после 11 класса.

Рейтинг украинских учреждений профессионального предвузовского образования подготовила информационная система Вступ.Освіта.ua. Также лидерами стали Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета, Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета.

10 самых популярных колледжей среди абитуриентов в 2026 году

Название учебного заведения Регион Количество заявлений на основе БЗСО Количество заявлений на основе ПЗСО Общее количество заявлений Профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт" г. Киев 3145 965 4110 Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета Тернопольская область 2831 740 3571 Ривненский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Ривненская область 2625 823 3448 Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета Волынская область 2583 468 3051 Винницкий технический профессиональный колледж Винницкая область 2669 236 2905 Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" Хмельницкая область 2504 293 2797 Житомирский агротехнический профессиональный колледж Житомирская область 1648 1124 2772 Ивано-Франковский профессиональный колледж Карпатского национального университета имени Василия Стефаника Ивано-Франковская область 2000 387 2387 Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования Львовская область 922 1258 2180 Профессиональный колледж электронных приборов Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Ивано-Франковская область 1752 419 2171

Напомним, что наименее популярной среди абитуриентов колледжей в 2026 году стала специальность Информационно-измерительные технологии. Эту специальность выбрали 168 абитуриентов. Больше всего заявлений абитуриенты подали на специальность Медсестринство, а среди регионов лидируют Киев, Днепропетровская и Одесская области.

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