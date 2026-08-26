10 самых популярных колледжей среди абитуриентов в 2026 году: куда поступило больше всего заявлений
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Самым популярным среди абитуриентов колледжем в 2026 году стал "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт", куда поступило 4110 заявлений. Среди них 3145 – ученики, окончившие 9 классов, еще 965 – после 11 класса.
Рейтинг украинских учреждений профессионального предвузовского образования подготовила информационная система Вступ.Освіта.ua. Также лидерами стали Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета, Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета.
10 самых популярных колледжей среди абитуриентов в 2026 году
Напомним, что наименее популярной среди абитуриентов колледжей в 2026 году стала специальность Информационно-измерительные технологии. Эту специальность выбрали 168 абитуриентов. Больше всего заявлений абитуриенты подали на специальность Медсестринство, а среди регионов лидируют Киев, Днепропетровская и Одесская области.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких университетах больше всего абитуриентов в 2026 году.
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