15-летний китайский школьник опережает среднего ученика стран OECD на 5 лет обучения: впечатляющие результаты PISA

Китайские 15-летние подростки, впервые принявшие участие в международном исследовании PISA в 2018 году, опередили почти всех остальных школьников по естественным наукам и математике. Учащиеся набирают на 100 баллов больше среднего показателя по странам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Соответствующие данные содержатся в отчете PISA 2025. Согласно пересчету, 20 баллов приравниваются примерно к году обучения. Конкуренцию китайским школьникам составляют подростки из Сингапура. Так, 15% сингапурских учеников добились успехов одновременно во всех трех областях, продемонстрировав самый высокий показатель среди всех участников мониторинга.

По математике китайские школьники набрали 612 баллов, тогда как средний показатель стран ОЭСР составляет всего 463 балла (разница почти 150 баллов). Естественные науки: китайские ученики набрали 597 баллов против 482 баллов среднего показателя ОЭСР (разница в 115 баллов). В то же время по чтению лидирует Сингапур с 535 баллами, однако китайские ученики отстают ненамного – 527 баллов, а средний показатель стран ОЭСР составляет 461 балл.

Так, подростки из Китая (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Чжэцзян, известные как группа B-S-J-Z) набрали самые высокие баллы по математике и естественным наукам. ОЭСР тестирует не всю страну, а только четыре её наиболее развитых образовательных региона, поэтому критики часто не относят эти результаты ко всему Китаю в целом.

Эстония, Япония, Корея, Макао (Китай), Китайский Тайбэй и Великобритания вошли в десятку лучших систем образования. Общие результаты стран ОЭСР снизились, при этом были зафиксированы самые низкие средние показатели успеваемости по естественным наукам, чтению и математике, которые когда-либо наблюдались.

В 2025 году более 760 000 учащихся сдали тест PISA в 91 стране и экономике, что составляет около 33 миллионов 15-летних подростков со всего мира.

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