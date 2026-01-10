20-30 лет стажа успеха не гарантируют: какая одна компетентность отличает учителя высшей категории от других

Для того, чтобы учитель мог получить высшую категорию не нужен стаж в 20 или 30 лет. Основная компетентность, которой должен обладать преподаватель – это способность к инновационной деятельности.

Об этом в своей посте в социальной сети TikTok рассказала заместитель директора школы и учительница географии Виктория Школьная. По ее словам, это указано в профессиональном стандарте учителей.

"Есть всего одна компетентность, которая отличает учителя высшей категории от всех остальных", – говорит она и добавляет, что это не зависит от стажа или количества министров, которые изменились за время работы в школе.

В видео педагог объясняет, что в работе учителя это означает, что педагог должен уметь применять научные методы, анализировать образовательные инновации и условия их внедрения, интегрировать инновации в собственные уроки, собирать, систематизировать и использовать информацию.

"То есть главным отличием является не годы работы, не "всю жизнь преподавала вот так, и дальше буду", а активность учителя и его способность меняться", – утверждает эксперт.

