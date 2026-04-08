'22% завербованных Россией – наши дети'. В Украине предлагают запретить TikTok и Telegram: кого это касается

Народный депутат и член Комитета образования, науки и инноваций Юлия Гришина предлагает запретить школьникам социальные сети TikTok и Telegram. Она привела в пример результаты исследования, согласно которым, каждый третий сталкивается с опасными ситуациями, а 60% опрошенных никому об этом не рассказывают. В то же время, 22% завербованных Россией – это украинские дети.

Об этом Гришина заявила во время выступления в Верховной Раде. Она подчеркнула, что за последние три года количество преступлений против национальной безопасности с участием несовершеннолетних выросло в 43 раза. По ее словам, уже многие страны ввели ограничения пользования социальных сетей детьми.

"22% завербованных Россией – это наши с вами дети, коллеги. Поэтому однозначно цифровое пространство уже не является безопасным для наших детей. На сегодня в украинском законодательстве нет никаких ограничений, нет возрастных ограничений для регистрации, не установлены правила для цифровых платформ. Я думаю, пришло время и украинскому парламенту заняться этим вопросом и сделать все для того, чтобы наши дети в цифровой среде были защищенными", – сказала Гришина.

"Четыре из пяти детей имеют аккаунты в Telegram, TikTok. При этом каждый третий украинский ребенок сталкивается с опасными ситуациями. И самое тревожное в этом перечне, что 60% из этих детей никому об этом не рассказывают. Кроме этого, за три года количество преступлений против национальной безопасности с участием несовершеннолетних выросло в 43 раза", – добавила она, приводя результаты исследования.

Она призвала правительство присоединиться к инициативе и разработать законодательное решение на основании исследования, которое поможет защитить детей в цифровой среде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться Instagram, YouTube и TikTok.

